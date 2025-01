Un juzgado absuelve a un hombre pese a tener en casa una pistola sin licencia porque no la exhibió ni hizo ostentación de ella

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El juzgado de lo Penal 3 de Lleida ha absuelto de tenencia ilícita de armas a un hombre al que los Mossos d’Esquadra decomisaron una pistola en su casa y no disponía de la licencia correspondiente porque no la exhibió ni hizo ostentación de ella. El acusado, representado por el abogado Xavier Prats, se enfrentaba a una petición fiscal de un año y tres meses de cárcel por un delito de tenencia de armas prohibidas.

Los hechos se remontan al año 2021 cuando los Mossos d’Esquadra intervinieron, tras una denuncia contra el acusado por otro motivo –que se acabó archivando–, dos escopetas y una pistola de la marca Walther P99. De las dos primeras tenía licencia pero no del arma corta –catalogada como prohibida–. La pareja del acusado entregó las armas de manera voluntaria. En el juicio, el hombre aseguró que desconocía que era necesario disponer de documentación adicional para su tenencia, que las tenía guardadas en un armero y que las empleaba exclusivamente en un club de tiro. El Ministerio Público consideró que el acusado debía ser condenado al haber incurrido en una conducta delictiva. Sin embargo, la magistrada le absuelve al considerar, basándose en la doctrina que hay sobre armas, que “no consta que el acusado haya empleado o esgrimido dicha arma, se entiende que no constituye un peligro para la seguridad colectiva por lo que no se produce la afectación del bien jurídico protegido por la norma penal”.

La jueza también valora que el arma fue intervenida por una denuncia por otra causa que se archivño. En este sentido, remarca que “no se obtiene la convicción que la tenencia de dicha arma hubiese sido empleada o intervenida en condiciones que revelen una especial potencialidad lesiva para la seguridad ciudadana y mediatamente para la vida y la integridad de las personas”. Por todo ello, considera probado que el acusado no tenía la correspondiente licencia pero dice que la pistola “no fue hallada en circunstancias que pusieran en peligro la seguridad ciudadana” y le exculpa.