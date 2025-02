Alcarràs veta las obras de la línea de evacuación del macroparque solar

Alcarràs vetó ayer las obras de la línea de evacuación del gran parque solar que promueven Ignis y Solaria en este municipio del Segrià, al no contar con el acuerdo de expropiación de la quincena de propietarios afectados. El alcalde de Alcarràs, Gerard Companys, explicó que propietarios de los terrenos alertaron ayer que los promotores entraban material para construir esta infraestructura de evacuación en sus propiedades sin contar aún con un acuerdo de expropiación ni con el permiso para entrar en las fincas. “Nos desplazamos hasta el lugar y les avisamos que sin acuerdo no entraban”, dijo. Por ello, los trabajadores descargaron y abandonaron el material en otras fincas, pero en el término municipal de Lleida. El alcalde explicó que pese a que el ayuntamiento no es titular de ninguna de estas fincas, sí se atendieron las reclamaciones de los vecinos afectados que, “exigen una indemnización justa y realista”. Añadió que Solaria e Ignis deben llegar a un acuerdo con los propietarios de fincas que no aceptan los precios que se les ofrecen por la ocupación de terrenos por la línea de alta tensión (LAT). Companys añadió que los afectados consideran que las cuantías que se plantean son insuficientes. Incidió en que si no hay acuerdo se tendrá que abordar un proceso de expropiación que ralentizará la construcción de esta infraestructura eléctrica y de los parques. Propietarios y ayuntamiento exigen un acuerdo inminente o no descartan movilizaciones esta misma semana. “No van a esperar más y piden precios realistas por la ocupación de los terrenos”.

Por otra parte, Lleida es la provincia catalana más preocupada por el acceso a soluciones que permitan optimizar el consumo eléctrico y busca alternativas renovables según las búsquedas online registradas en Google. Así se desprende del informe de Barcelona Energía, comercializadora pública, que analiza estos términos en búsquedas entre 2021 y 2024.