Hallan sanos y salvos a tres montañeros en Alins

Los Bomberos de la Generalitat hallaron ayer por la mañana sanos y salvos en el refugio de Baborte, en el Pallars Sobirà, a tres montañeros, dos hombres y una mujer, a los que buscaban desde la madrugada en la zona del Monteixo, en Alins. Sus familiares habían alertado a los servicios de emergencia sobre la una de la madrugada explicando que no sabían nada de ellos desde la noche anterior –sábado por la noche– al no haber podido contactar telefónicamente y sus móviles no dieran señal. Los tres jóvenes habían hecho esquí de montaña en la zona del Monteixo y fueron localizados a las 9.00 horas en perfecto estado en el refugio de Baborte, en el Parc Natural de l’Alt Pirineu.Los Bomberos habían activado un dispositivo con ocho dotaciones, dos unidades de los GRAE, el helicóptero de rescate, drones y la unidad canina. Los excursionistas habían dormido en el refugio y ellos mismos hicieron el descenso caminando hasta su vehículo.