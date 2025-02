Reconoce a un acusado como el hombre que le apuñaló en Tàrrega

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

“Sí. Fue él”. De esta manera un joven de Tàrrega de 26 años reconoció ayer ante la Audiencia de Lleida al hombre que se sentó en el banquillo de los acusados como la persona que la madrugada del 22 de enero de 2023 le apuñaló en el abdomen en el baño de un pub de la capital del Urgell. Lo hizo protegido por una mampara ante la pregunta del fiscal jefe de Lleida, Jorge Lucía. A consecuencia del apuñalamiento, la víctima tuvo que ser intervenida dos veces, le quedó el hígado afectado y meses después le tuvieron que trasplantar el órgano. “Fue una lesión con riesgo vital”, afirmaron dos forenses del Institut de Medcina Legal, que añadieron que la víctima sufrió una fuerte hemorragia que, de no haberse atendido rápidamente, le habría producido la muerte. El joven explicó cómo se produjo el ataque. “Entré al baño y el acusado estaba con otras personas. Me pidió que le diera todo lo que tuviera en los bolsillos, le dije que no tenía nada, sacó un cuchillo, me pinchó y huyó”. Luego salió al exterior, vio al agresor allí, le señaló con el dedo y le dijo al vigilante de seguridad: “Me ha pinchado”. A continuación, según su versión, el agresor se puso una capucha y se marchó. Por su parte, el vigilante declaró que el acusado llevaba en la mano un cuchillo “negro, con una sierra y manchado de sangre”. Atendió a la víctima, a la que conocía, e instantes después llegó una patrulla de los Mossos d’Esquadra. Una camarera del local facilitó a los agentes una foto del presunto agresor que localizó en Instagram gracias a la descripción que le hizo el vigilante. Otros dos policías que días después acudieron al hospital para tomar declaración a la víctima dijeron que esta reconoció al detenido por la agresión como el autor entre ocho fotos de diferentes individuos.

El juicio se suspendió ayer hasta el día 25 para que, a petición de la defensa, declare un segundo vigilante que ayer no compareció. El acusado, que está encarcelado, declarará el último. La Fiscalía y la acusación particular solicitan una condena de 13 años y cuatro meses de prisión y diez años de libertad vigilada por los delitos de homicidio en grado de tentativa y robo con intimidación con instrumento peligroso.