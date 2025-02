El juez condena al Canal d'Urgell por el corte del agua durante la sequía

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El magistrado de refuerzo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lleida ha declarado a la Comunitat General de Regants del Canal d'Urgell responsable de las pérdidas que sufrió un agricultor de Miralcamp como consecuencia del corte del canal en el verano de 2023, en plena sequía.

La condena, que no es recurrible por motivo de su cuantía y que obliga al canal a indemnizar al afectado con los 1.451 euros que le costaron la semilla y el herbicida que utilizó en la siembre de un pequeña finca que no llegó a cosechar por falta de riego, cierra el primer proceso de los abiertos tras las reclamaciones de los payeses cuyos daños no cubrió la orden de ayudas de la Generalitat. Y abre la puerta a una cascada de condenas en el mismo sentido.

La resolución, comunicada a las partes este martes, considera probada "la debida relación de causalidad" entre las decisiones del canal y "los daños antijurídicos causados" al regante que no pudo regar. Y todo ello, añade, "sin que concurran causas de exoneración de la responsabilidad por culpa (o riesgo asumible)" ni de "la fuerza mayor" que pudieran derivarse de la situación de sequía.

En este sentido, el juez anota que "la información transmitida por los representantes de la Comunitat General de Regants del Canal d'Urgell a la colectividad del recurrente -y, por ende, al susodicho regante-, no fue suficiente ni previsora", lo que conlleva que "en esta esfera puede calificarse de errónea" la indicación sobre qué y cómo debía sembrarse en los campos.

Esas instrucciones, añade, no resultaban adecuadas "para que por medio de la misma pudiera preverse, anticiparse o planificarse adecuadamente la situación futura más perjudicial para los destinatarios finales, como era la provocada por el cierre del suministro de riesgo pocas semanas después (para las cosechas, en este caso, de maíz del recurrente)".

Se produjo, concluye, " un quebrantamiento manifiesto de la confianza legítima" del regante en la comunidad general, que "no puede simplificarse con la mera premisa" de "que el corte del agua del canal no fue imputable" a la comunidad.