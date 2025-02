Amnistiados los 11 acusados por los disturbios contra la sentencia del ‘procés’ en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El juzgado de Instrucción número 3 de Lleida ha amnistiado a los 11 acusados por los altercados que hubo en la ciudad de Lleida el 15 de octubre de 2019 tras conocerse las condenas de los líderes independentistas del 1-O (ver desglose). La resolución de una de las mayores causas contra manifestantes en Lleida llega después de que la Fiscalía –también la letrada de la Generalitat– remitieran en septiembre del año pasado sus escritos en los que manifestaban que no se oponían a la solicitud de las defensas de acogerse a la ley de Amnistía y al archivo de la causa, como avanzó SEGRE. Esther Sancho, Daniel Ibars y Xavier Prats son algunos de los letrados de los ahora amnistiados, nueve hombres y dos mujeres.

La magistrada determina en el auto que “procede entender que las conductas son perfectamente amnistiables, habiendo solicitado todas las partes procesales que los acusados por ellas sean exoneradas de responsabilidad criminal”. De esta forma, declara “la extinción de la responsabilidad criminal por amnistía”. La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el mismo juzgado o ante la Audiencia pero presumiblemente no se recurrirá. Pese a ello, quedan abiertas las posibles indemnizaciones a las víctimas –varios agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Nacional resultaron heridos–. La jueza dictamina que “dichas responsabilidades civiles pueden reclamarse en la vía civil, pues no podrán sustanciarse ante la jurisdicción penal”.

La ley de Amnistía entró en vigor el 11 de junio. Desde entonces, los casos se han dado a cuentagotas en Lleida. El primer amnistiado fue un agente de la Policía Nacional acusado de agredir a Enric Sirvent –que sufrió paro cardiorrespiratorio– durante el referéndum. El otro caso es el de cuatro independentistas investigados por el intento de sabotaje de la Vuelta Ciclista a España en el Solsonès en 2023.

Investigados por desórdenes, daños y atentado que no llegarán a juicio

n La investigación estaba abierta por los delitos de desórdenes públicos, atentado, daños y daños con incendio, y no llegarán a juicio. Se trata de una de las principales causas abiertas en la demarcación por los disturbios del procés. Había 11 imputados –nueve hombres y dos mujeres–, entre ellos Albert Martí, conocido con el nombre artístico de Lo Martí de Térmens, acusado de romperle el brazo a un agente de los Mossos y que estuvo encarcelado preventivamente más de un mes. El Ministerio Público sostenía que fueron detenidos “por hechos graves” como “prender fuego a varios contenedores y participar en los lanzamientos de piedras, botellas de cristal y pirotecnia contra los efectivos policiales”. Hubo daños en vehículos policiales, tiendas y mobiliario. Todos han sido amnistiados.