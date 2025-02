Imputado un chef de un conocido restaurante de Lleida por acoso sexual y laboral

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El juzgado de Instrucción número 2 de Balaguer ha imputado a un chef de un conocido restaurante de un complejo turístico de la Noguera, en Lleida, como presunto autor de los delitos de acoso sexual y laboral tras la denuncia conjunta que interpusieron siete empleadas del establecimiento en mayo del año pasado ante los Mossos d’Esquadra, según ha podido saber este periódico.

La denuncia ya ha sido ratificada por todas ellas, que tienen entre 18 y 45 años, ante el juzgado y está previsto que en las próximas semanas declare el investigado. El abogado Enric Rubio, de Rubio Legal, que representa a varias de las denunciantes, explica que “el investigado es el jefe de cocina y de manera continuada ha maltratado laboralmente a las trabajadores y ha acosado sexualmente a varias de ellas con conductas y comentarios sexistas”. Algunas empleadas llevan varios meses de baja médica por angustia, ansiedad y estrés.

Las denunciantes explicaron ante el juez que el presunto acoso sexual y laboral y el abuso de autoridad se lleva produciendo desde el año 2022 y que la empresa no ha hecho nada para solucionarlo. “Esta negra no vale para nada”, “subnormal”, “¿estas tetas son de verdad o son de plástico?”, “rumana de mierda”, “si no te ha follado bien tu marido, dímelo que yo le enseño”, “tu marido que me la chupe también”, “hija de puta”, “imbécil”, “ballena”, “transexual”, “gorda”, son algunas de las expresiones que afirman que les dijo.

También que fueron violentadas en diferentes ocasiones con frases tales como “eres una ballena, un pozo sin fondo, tonta, inútil, solo sirves para fregar platos, no te quiero ver en el restaurante porque no entras por la puerta”, “¿Estás bien follada? Dame un beso que si no te voy a tratar mal”, “el día que te echen voy a sacar una botella de champán, te lo tiraré por encima para que parezcas una foca y después romperé la botella en tu cabeza” y “¿eres sumisa o dominante?”, entre otras.

Las afectadas explican que previamente denunciaron internamente la situación por la que estaban pasando y que los responsables del complejo emitieron un informe en el que concluyeron que “conductas graves” que podían comportar disciplinarias a nivel laboral pero que no existe acoso laboral ni sexual.

“No hicieron nada al respecto”, comenta Rubio, que ha solicitado que sean imputados el director de establecimiento, el representante sindical de los empleados y el máximo responsable de la empresa por “su evidente la participación directa, ya sea como cómplices, cooperadores o encubridores”.