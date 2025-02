El Aragón y Catalunya abre el riego el día 4 con suministro libre del Ésera

La asamblea general del Canal de Aragón y Catalunya refrendó ayer la propuesta de la dirección para iniciar la campaña de riego el próximo martes, 4 de marzo, y sin restricciones ni prorrateos.

“Vamos a comenzar con pedido libre de momento. Los embalses tienen un buen nivel y hay nieve. Tenemos unas expectativas bastante tranquilas”, señaló el presidente de la entidad, José Luis Pérez.

El Aragón y Catalunya, que abrirá las compuertas de Barasona el lunes para iniciar el llenado del canal, comienza la campaña con el embalse del Ésera al 96% (88 hm3, aunque un tercio es barro) y San Salvador al 81% (111 hm3), lo que permite iniciar la campaña abasteciendo desde el primero a la mitad de la zona alta y toda la baja mientras el segundo cubre el Baix Cinca.

Los embalses del Ribagorçana acumulan 696 hm3 brutos, lo que apenas supera el 60% de su capacidad para cubrir el abastecimiento urbano e industrial de Lleida y su comarca y el suministro del Canal de Pinyana, que en unos días abrirá su campaña con un caudal de entre cuatro y cinco m3/s.

También hay notables diferencias entre las reservas de nieve acumuladas en las cabeceras de uno y otro río, estimadas en 104 y 39 hm3, respectivamente, para el Ésera y el Ribagorçana, cuyas aportaciones son por ahora similares: 6 m3/s en Graus y 8 en El Pont de Suert.

“Vamos a hacer hueco en Barasona para poder regular el agua del deshielo, que nos tememos que va a bajar de una manera brusca por las altas temperaturas”, dijo Pérez.

El plan consiste en gestionar un primer trasvase a razón de tres hm3 diarios del embalse del Ésera a las balsas de las comunidades de base, y de ahí a las de los regantes, para disponer de espacio con el que almacenar el centenar de hectómetros que aportará el deshielo, del que depende el suministro del riego en la primavera. La campaña de verano depende para la mitad norte de la zona alta de que Barasona pueda llenarse de nuevo (o de alternativas como la activación del retrobombeo desde el Ribagorçana), mientras que la zona baja y el sur de la alta tendrían recursos suficientes desde Santa Anna y San Salvador.

“Nos interesa regar el mayor tiempo posible desde Barasona todo el canal para facilitar que se vayan llenando los embalses del Ribagorçana”, anotó Pérez.

Los cálculos de la comunidad apuntan a mantener el suministro unificado en torno a dos meses, hasta finales de abril o primeros de mayo, antes de activar el canal de enlace de Coll de Foix.

Optimismo ante la nueva temporada de riego

El Canalet de Tàrrega afronta con “optimismo” la nueva campaña de riego. En la asamblea celebrada ayer, su vicepresidente, Justo Minguella, destacó que “todo apunta a que no habrá problemas de suministro de agua y que ésta estará garantizada si no hay ningún contratiempo”. Los regantes aprobaron las cuentas del ejercicio de 2024 con un resultado negativo de 150.875 euros, cuya causa fundamental se encuentra en los gastos extraordnarios que se derivaron de la sequía, como los bombeos desde pozos y la habilitación de nuevas tuberías para conducir el agua hasta su red así como el incremento del precio del gasoil o del agua. El encarecimiento de estos últimos no fue repercutido a los socios. El Canalet espera subsanar el déficit este año tras haber recibido una subvención de la Generalitat de 184.000 euros como comunidad de regantes afectada por la sequía. En la asamblea, Minguella también explicó que se ha dado un paso más para disponer del protocolo de riego en su zona Zepa al haber dictaminado la Generalitat que el proyecto no debe someterse a una evaluación de impacto ambiental por no prever que genere efectos significativos en el medio ambiente.