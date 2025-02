El cambio de comarca de Torà i Biosca al Solsonès atasca los servicios municipales

Publicado por C.MARSIÑACH Creado: Actualizado:

Hace más de un año y medio que Torà y Biosca pasaron a formar parte del Solsonès y aún no se han podido traspasar todos los servicios. Está siendo un proceso largo y complejo. Los alcaldes reclaman a la dirección general de Administración Local que agilice el traspaso de competencias. “Todo es muy lento y no nos informan, no hay comunicación”, lamenta Isabel Torres, alcaldesa de Torà.

El Solsonès ya ejerce las competencias en temas de Educación, Sanidad y Turismo. En agosto del año pasado asumió los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), que incluyen los arquitectos, los ingenieros, los secretarios y los interventores.

Los alcaldes critican que ninguno de los consells comarcals les informó de que en enero de este año se haría efectivo el traspaso del servicio de informática, algo de lo que, según la alcaldesa de Torà, se dieron cuenta la semana pasada, cuando tuvieron problemas para publicar los sobres de unas licitaciones. El Solsonès no presta un servicio de informática tan amplio como la Segarra, sino que solo da apoyo en temas de AOC (Administració Oberta de Catalunya), por lo que deberán contratar un servicio externo para cubrir sus necesidades.

El consell comarcal del Solsonès pidió disculpas a los consistorios por la falta de comunicación. El de la Segarra se ha comprometido a traspasar el mantenimiento informático.

“Nos cortan los servicios cuando aún no está el traspaso hecho. Estamos paralizados. Y acaba pagando las consecuencias el ciudadano”, dice Torres.

Por su parte, el alcalde de Biosca, Josep Puig, expone que se encontraron una situación similar con el área técnica. “Estuvimos tres meses sin secretario ni arquitecto”, asegura. En Torà contrataron un arquitecto externo para agilizar los expedientes.

Aún quedan por transferir las áreas de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad y Feminismos, que probablemente no se harán efectivos hasta 2026 o incluso 2027 al depender de convenios con la Generaliat. La Segarra seguirá asumiendo la recogida de residuos hasta que termine el contrato con la actual empresa en abril del 2026.

“Tenemos una valoración muy negativa de cómo se está haciendo”

Desde el consell comarcal de la Segarra critican la lentitud que está mostrando la Generalitat en el proceso de incorporación al Solsonès de los municipios de Torà y Biosca. El presidente de la institución segarrenca, Ramon Augé, explicó que hace tiempo que están reclamando la celebración de más reuniones. La última para tratar la transferencia de un área como Servicios Sociales, fundamental en una zona con la población envejecida, tuvo lugar el 26 de julio del año pasado. “Hacemos una valoración muy negativa de cómo se está haciendo”, dijo Augé, quien considera que, excepto en el caso de los residuos, resulta de “sentido común” que la mayoría de servicios deberían haberse traspasado en enero del 2024. “No es lógico, es incomprensible”, afirma Augé.