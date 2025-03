Deja un coche en un parking de Barcelona y se lo devuelven rayado, multado y con 500 km de más

Una vecina de Les Borges Blanques denunció ayer que el pasado octubre dejó su coche en manos de la empresa Good Parking antes de coger un avión para irse de vacaciones. Cuando llegó al aeropuerto de El Prat, en Barcelona, y la empresa le devolvió su vehículo, este presentaba un lateral rayado, estaba sucio y, además, pudo comprobar que tenía casi 500 kilómetros más que cuando ella lo dejó.

Como explicó en El contenidor de El món a RAC1 y luego a SEGRE, pagó 43 euros para que le guardaran su coche mientras estaba de vacaciones, lo que, entre otras cosas, le aseguraba que su vehículo estaría en una zona cubierta. “Nada más verlo vi que estaba rayado el lateral, estaba sucio y el depósito estaba a menos de un cuarto de su capacidad, cuando yo no lo dejé así”, señaló.

Ante la sospecha más que evidente de que habían utilizado su vehículo en su ausencia, denunció los hechos ante los Mossos d’Esquadra. “No sabía qué había pasado con mi coche y quería dejar constancia de que yo no lo había utilizado”, destacó. Sus sospechas se confirmaron tres semanas después, cuando le llegó una multa de 100 euros de radar de Viladecans. En todo momento intentó solucionarlo con la empresa.

“Fui hasta la oficina de esta empresa y me dieron 50 euros por la gasolina y un número de póliza”, dijo. Sin embargo, su seguro no le cubre los daños ya que la compañía asegura que se trata de un contrato privado entre la empresa y ella. El perito sí que hizo una valoración de los desperfectos en su vehículo, que ascienden a 970 euros. Además del lateral rayado, tiene un golpe en el frontal del conductor que asegura que no tenía cuando dejó el coche. “No sé qué han hecho con él durante todo este tiempo”, denunció.

Entretanto, no recibió ninguna solución más por parte de la empresa con la que contrató el servicio. Añadió que un día la llamó un responsable de la firma y le gritó “tú quieres ganarte 900 euros por la cara. ¿Sabes lo que es trabajar? Pues ves a trabajar”.

Esta vecina de Les Borges ya ha iniciado ahora el procedimiento para reclamar ante la Agència Catalana de Consum. “No puedo contratar a un abogado y ponerme en un pleito que me costará más dinero sin saber si recuperaré algo. Ahora explico mi caso por si puede ayudar a alguien y evitar que les pase lo mismo”, señaló.