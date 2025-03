Assaig de concilacion en tot suenhar ara mainadèra en barrar era escòla

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Sajam d’adaptar-mos as oraris. Senon, non a cap tipe de sens de plantejar servicis de conciliacion”, explique Maria Eugènia López, responsabla de Servicis Sociaus deth Conselh Generau d’Aran, en referéncia ath programa Suenha-te, un espaci socioeducatiu que, entre d’autes prestacions e ath delà d’organizar talhèrs pendent tot er an e un casau en ostieu, aufrís un “servici de custòdia puntuau dehòra der orari escolar”.

Se tracte d’un “servici totaument gratuït d’ajut ara conciliacion familhara entà aufrir supòrt a pairs, mairs e tutors legaus de mainadèra de tres a onze ans”, explique era sua darrèra memòria, qu’ac definís coma “un espaci socioeducatiu tàs hilhs e hilhes a on pòt hèr es déuers, liéger, jogar, apréner e relacionar-se”.

S’aufrís, pendent eth periòde lectiu, mès dehòra der orari escolar, dus dies ara setmana en Vielha, un en Les e un aute en Bossòst, a on, respectivament, est’an passat auec ua demanda acumulada de 217, 260 e 91 mainatges e mainades, damb maximoms de 41 en deseme, 30 a 35 de març a junh e 13 en abriu, octobre e noveme.

“Se hè cargue deth suenh dera mainadèra pendent ues ores, es familhes pòden demanar aqueth suenh”, anòte López, que destaque que “er orari s’adeqüe ath des familhes, quauquarren que resulte fonamentau en Aran a on eth trabalh en sector toristic e er agropecuari se concentre enes sues temporades”. Eth servici, qu’a coma complementaris a d’auti coma Connexion Joena o eth d’intervencion socioeducativa, a coma objectius, ath delà de “liurar tempsi de suenh as familhes”, “fomentar era igualtat d’oportunitats e crear vincles entre iguals”, atau coma “estimular e potenciar era estructuracion e eth desvolopament dera personalitat e era socializacion”, atau coma er aqueriment d’aprenentatges basics.

Maria Vergés: “Damb plans coma aguesti èm en tot innovar”

“Era innovacion ei tanplan importanta, e ei presenta tanben en airaus sociaus coma era atencion as persones”, explique era sindica d’Aran, Maria Vergés, qui destaque que programes coma Suenha-te permeten “hèr-se cargue pendent ues ores ara setmana deth suenh dera mainadèra tà facilitar as familhes eth desvolopament des sues activitats”. “Innovar consistís en arribar as madeishi objectius de tostemp per d’auti camins, e aquerò ei çò que hèm damb plans coma aguest en airau dera conciliacion” dera vida familhara e laborau, ua perspectiva qu’a en Aran era peculiaritat d’un fòrt component d’estacionalitat ena màger part des ocupacions, majoritariament vinculades ath sector toristic o agropecuari. “Èm en tot trabalhar ena generacion e era retencion deth talent dera Val”, ahigec.