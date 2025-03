Pressupòst rècord de 2,6 milions d’èuros

Er Ajuntament de Bossòst a aprovat eth major pressupòst dera sua istòria, de 2,6 milions d’èuros, ua chifra rècord que supère per fòrça es 1,7 milions der an 2024. Atau ac anoncièc aguesta setmana eth consistòri, que detalhèc qu’aguesta notabla diferéncia ei pr’amor des subvencions autrejades per diuèrses administracions per valor de 1,2 milions d’èuros. Era equipa de govèrn deth consistòri destaquèc qu’aguestes ajudes supausaràn “ua importanta injeccion economica entath desvolopament deth municipi”. Eth capítol d’inversions entà enguan ascendís a 1,2 milions d’èuros, ua quantitat que lèu triplique es 469.295 èuros previsti en pressupòst municipau d’est’an passat.

Entre es actuacions previstes, destaquen òbres tà milhorar eth hilat de subministrament d’aigua en baisha (des des dipòsits as usatgèrs) per valor de 545.304 èuros. Tanben son previsti trabalhs de proteccion dauant d’aiguats valoradi en 345.576 èuros e mesures tà milhorar era seguretat viau ath long deth tram urban dera carretèra N-230 per valor de 150.062 èuros. Atau madeish, s’a artenhut ua partida de 172.076 èuros en amiar endauant reformes en cementèri municipau, ua òbra subvencionada pera Deputacion de Lhèida.

“Aguest pressupòst permeterà impulsar naui projèctes e inversions e milhorarà infraestructures e servicis” apuntèc eth consistòri, que recalquèc qu’açò contribuïrà a milhorar “era qualitat de vida des vesins e vesies” d’aguest municipi deth Baish Aran. Eth govèrn municipau considère que se tracte d’ua hita sense precedents que marcarà un abans e un dempús ena gestion municipau de Bossòst e es sòns ciutadans.