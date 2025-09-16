Niegan indemnizar una mujer por una caída en la calle en Lleida porque tenía más sitio para pasar

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat ha dictaminado desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial que una mujer presentó contra la Paeria tras una caída en un paseo de la ciudad, que le provocó una fractura de rótula por la que tuvo que ser operada dos veces y tras la que sufre secuelas, y por la que pedía una indemnización de 64.954,01 euros.

La afectada alegó que tropezó a causa de un desperfecto en el pavimento, del que el propio ayuntamiento reconoció su existencia, pero la comisión considera que no tenía “entidad suficiente”. Argumenta que se trata de una vía pavimentada para peatones en una zona ajardinada, no una acera, apunta que en las inmediaciones hay árboles, pero que en el punto donde tropezó el desnivel es de entre 1 y 1,5 centímetros, que tenía más de 2 metros de paso sin irregularidades, que conocía la zona y que el incidente ocurrió a plena luz del día.

También señala que el hecho de que el consistorio reparara el espacio “no implica el reconocimiento automático de responsabilidad patrimonial”.

Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando la afectada reclamó al ayuntamiento la indemnización de 64.954,01 euros por los daños y perjuicios derivados de la caída que sufrió en abril de 2021 mientras caminaba por un paseo, que atribuye al mal estado del pavimento al tener losas levantadas.

La reclamación fue admitida a trámite en octubre de 2023, un informe del departamento de Servicios Urbanos reconoce una ondulación en el pavimento que se adapta a la raíz de un árbol, de 1,6 metros de largo, una anchura de entre 50 y 80 centímetros y un desnivel de hasta 5 centímetros, pero la aseguradora planteó desestimar la demanda al considerar que el desperfecto era “visible y eludible” y que la acera es ancha, y redujo la valoración de los daños a 16.491, 96 euros.

El proceso se prolongó, con alegaciones por ambas partes, hasta marzo de este año, cuando el vicesecretario elaboró la propuesta de resolución desestimando la reclamación “por falta de relación de causalidad entre los daños alegados y el funcionamiento de los servicio públicos municipales” y cursó la solicitud para que la Comisión Jurídica Asesora emitiera un dictamen.