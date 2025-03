«La falta de relevo en oficios impide crecer a pequeñas empresas»

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

¿Cuál es la situación económica actual?

Si nos basamos en los datos, Lleida y Tàrrega tienen una tendencia positiva. Hay más exportación, funciona sobre todo el sector agroalimentario y las previsiones de crecimiento son importantes. Debo puntualizar que esto es asimétrico. Detrás del sector agroalimentario hay el de servicios, que también va bien, mientras que otros sectores como algunos autónomos y especialmente el comercio no están tan bien.

¿A qué se debe esta coyuntura más negativa del comercio?

A las nuevas tendencias de consumo, a las amenazas de los grandes grupos de venta y sobre todo porque vender a precios imposibles es devastador para la sociedad. En este sentido, pienso que todos tendríamos que hacer una reflexión importante. No incorporar el precio del transporte a una venta, es devastador para el medio ambiente, y no gestionar productos o máquinas de cierto coste económico con una garantía es muy negativo. Como ejemplo, muchas personas compran dos tallas de una misma prenda de ropa por internet y devuelven la que no les va bien. En muchos casos esta devolución aún es gratis. No tener en cuenta esto es un agravio brutal para el medio ambiente; por ejemplo que unos pantalones puedan ir y volver de Cádiz hasta tres veces cuando igual cuestan 18 euros. En este sentido, pensamos que el comercio sufre, aunque no es un problema de los políticos ni de las instituciones, sino que se trata de un cambio social sobre el que tenemos que reflexionar. Desde los ayuntamientos y las entidades ya se hace mucho, como por ejemplo la campaña de bonos que se lleva a cabo en Tàrrega en la que también colaboramos desde la Cambra de Comerç. Otra crisis que tenemos es la imposibilidad de crecer de pequeñas empresas que trabajan en oficios en los que no hay relevo y falta mano de obra, como es el caso de las de electricidad, fontanería, o construcción. El motivo es que no hay profesionales básico como electricistas, fontaneros o albañiles. Esto hace que las empresas del sector no puedan creen y que estos servicios sean cada vez más caros. En este sentido, sí que hay la voluntad de organizar proyectos de formación, algunos desde la Cambra de Comerç de Tàrrega, para conseguir esta mano de obra. De hecho, algunos oficios se están manteniendo gracias a la inmigración.

Otro problema es que no tenemos retención de talento. Nuestros jóvenes se van a trabajar a fuera. En Tàrrega, por ejemplo, hay jóvenes muy activos que vienen para disfrutar de las fiestas del territorio, pero que buscan trabajo fuera porque, según dicen, no hay suficientes oportunidades o no son suficientemente atractivas.

La Cambra de Comerç impulsa muchas formaciones y mantiene los Dinars Cambra.

Sí, desde Tàrrega somos un pequeño defensor de la voz del territorio y fomentamos los encuentros entre profesionales porque creemos en el networking, una palabra inglesa que parece muy moderna pero que se ha hecho siempre. Antes, por ejemplo, las empresas de un polígono convocaban una reunión por la noche.

Uno de sus primeros proyectos fue la creación de comunidades energéticas en los polígonos industriales. ¿Cómo va?

Un poco atrasado. La Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) está contactando con las empresas para saber si les interesa y sus necesidades, y creo que durante el segundo semestre de este año podremos impulsar las primeras en el Urgell. Probablemente empezaremos en Bellpuig, donde el proyecto está más avanzado.

¿Cómo valora el encuentro de las Cámaras catalanas con el presidente Pedro Sánchez?

De entrada, destacar que fue la primera vez que un presidente español se reúne con las cámaras catalanas. Fue una reunión en la que, de forma ordenada y con datos, se trataron los temas recurrentes: la ventanilla única (para los trámites), los presupuestos y las asignaciones presupuestarias a Catalunya, que tenían porcentajes bajos de ejecución, de alrededor del 55%; la retención de talento; y la formación profesional. Valoro positivamente su respuesta, porque la dio aportando datos y adelantó plazos en cuestiones como la agilización de los trámites con la aplicación del silencio administrativo antes de acabar este año.