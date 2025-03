Sant Esteve se queda sin cartel en la entrada

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, denunció el pasado viernes a través de la red social X la retirada del cartel que anunciaba la entrada al municipio en la carretera. Según explicó, este letrero había sido instalado hace un par de años por el propio ayuntamiento después de no recibir respuesta por parte de la Generalitat sobre la solicitud de una señal. Detalló que ya le habían advertido en su momento de que el cartel que instaló no cumplía con la normativa vigente y que, en consecuencia, sería retirado. Finalmente, el viernes desapareció. Cabe señalar que la cartelería vial suele estar estandarizada para garantizar la uniformidad y la seguridad en las carreteras.El alcalde argumentó que la instalación inicial del cartel se llevó a cabo trasladando uno ubicado en un cruce menos transitado hacia una entrada más frecuentada del municipio. No obstante, tras su desaparición, Carreteras de Lleida se puso en contacto con el edil y le informó de que todo apuntaba a un error, ya que estaba previsto colocar en ese mismo lugar un cartel que sí cumple con la normativa. Según le aseguraron, el nuevo letrero será instalado mañana, resolviendo así la polémica.