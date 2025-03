Parque natural, ¿sí o no?

Incertidumbre y dudas es lo que incita entre los vecinos de La Pobla de Cérvoles la entrada del municipio en el futuro Parque Natural de Les Muntanyes de Prades, Poblet y la Serra de la Llena, junto con otros 2 municipios de Les Garrigues, Juncosa y El Vilosell. “Más de medio término municipal de La Pobla queda dentro del área del parque, alrededor de 2.500 hectáreas y la mayoría son fincas de cultivo, lo que ha generado ciertas dudas entre los payeses al no tener claro las limitaciones y la compatibilidad con las actividades tradicionales”, explicó el alcalde, Ferran Borch. El consistorio ha convocado a los vecinos esta semana para conocer sus inquietudes y “dar a conocer algunas de las medidas relacionadas con la gestión forestal”, dijo. Insistió en que se presentarán alegaciones durante el periodo de exposición pública, tanto del consistorio como de particulares. La superficie del futuro parque natural será de 43.700 hectáreas e incluye 24 municipios de las comarcas de l’Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, el Priorat y Les Garrigues. Los límites del parque se han definido según los criterios de coherencia geográfica, la adaptación a la orográfica y representatividad de hábitats y especies de interés para la conservación. La inclusión de la Serra de la Llena refuerza la conexión ecológica con Les Garrigues, tejiendo una red de infraestructura verde entre Tarragona y Lleida. La gestión del espacio como parque natural ofrecerá más oportunidades para afrontar los retos de adaptación al cambio climático. Además, contribuirá a poner en valor las actividades tradicionales que se llevan a cabo de manera compatible con la preservación de los recursos naturales.

Territorio prevé la aprobación del parque a principios de 2026 y será el primero que nace con un plan de protección del medio natural y del paisaje. Establece las directrices de ordenación y gestión de los usos y actividades del espacio, las normas, y el programa de actuaciones que se llevarán a cabo para gestionar la zona. El plan de protección incluye unas 40 medidas relacionadas con la gestión activa del bosque y la prevención de incendios, la ordenación del turismo y las actividades recreativas como la escalada o el baño fluvial, el impulso de medidas para potenciar la agricultura tradicional, la transformación agroecológica, la ganadera extensiva y la comercialización de productos locales para ayudar a fijar población y generar economía en el territorio. Todo ello debe proporcionar un marco normativo para garantizar la conservación de los valores naturales del espacio, la protección de los recursos hídricos y su compatibilidad con las actividades tradicionales y el desarrollo socioeconómico del territorio.

El alcalde de El Vilosell, Jordi Nogué, apuntó que la figura del parque permitirá proteger la zona de la ermita de Sant Miquel de la Tosca, donde nace el río Set, y por nuestra ubicación geográfica “nos convertiremos en una puerta de entrada del parque y ello debe favorecer al municipio y al turismo”, dijo. Asimismo, insistió que entre las medidas del plan de protección se contempla más inversión para los bosques y su gestión. “En nuestro municipio la creación del parque no limita actividad agrícola puesto que en la zona de la Serra de la Llena no hay fincas con cultivos, al contrario, puede beneficiar a las 10 casas de turismo rural y esperamos optar a ayudas para limpiar los bosques y gestionar la masa forestal”. La alcaldesa de Juncosa, Susanna Vila, aseguró que la superficie que abarca el parque en el municipio es poca aunque desde la Comunitat de Municipis de Les Garrigues Altes se valora positivamente entrar en el que será el parque más extenso de Catalunya y una oportunidad del reto socioeconómico de los pueblos que engloba. “Nuestro municipio no está muy afectado, aunque siempre será positivo disponer de más protección”, dijo.