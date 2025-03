Les Borges Blanques, sin convocar plenos al quedarse sin secretario

Les Borges Blanques lleva desde el pasado 7 de marzo sin secretario municipal cuando finalizó sus funciones un secretario accidental, que solo pudo desempeñarlas de forma temporal durante un mes, después de que el exsecretario dejará su cargo tras ganar una plaza en el consell comarcal de la Noguera.

El alcalde, Josep Farran, aseguró que el consistorio ha seguido trabajando sin servicio ordinario de secretaría “dando salida a lo temas más urgentes” y sin poder convocar el pleno del mes de marzo, aunque la previsión es “que a principios de abril ya podamos disponer de un secretario”.

El consistorio pidió a la Generalitat recuperar al exsecretario, ahora en la Noguera, en comisión de servicios, y “pronto tendremos una resolución”, dijo. Añadió que de momento la falta de este funcionario de carrera no afecta a la contabilidad municipal ni al pago de las nóminas de los trabajadores. Aseguró que se prevé convocar un pleno extraordinario en abril equivalente al de marzo. “Por ahora no es un problema y es asumible aunque puede serlo dentro de un mes si no conseguimos cubrir la plaza”.

Por su parte, desde la oposición lamentaron la falta de previsión del equipo de gobierno ya que se sabía desde hacía meses que se iba el secretario al ganar una plaza en la Noguera. “La falta de secretario puede afectar la contabilidad, las funciones de tesorería y recaudación o las licencias de obras, ni siquiera sabemos si se podrán pagar las nóminas porque desconocemos los trámites que se llevan a cabo”, explicaron. “De momento no se ha convocado ni las juntas de gobierno ni el pleno”, dijeron.