La tienda de pueblo virtual: 9 micropueblos se de Lleida unen para abastecer a los vecinos de artículos de proximidad

La Carnisseria Ribes de Sarroca fue ayer la primera tienda en estrenar la iniciativa ‘Al poble hi ha de tot’. - JORDI ECHEVARRIA

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Cuesta muchísimo sacar adelante una pequeña empresa, no es fácil, ya que los pueblos son cada vez más pequeños y el comercio se centraliza en las grandes superficies”, afirma Sandra Ribes, que lleva 12 años dedicándose al pequeño comercio al frente de la Carnisseria Ribes de Sarroca de Lleida, un municipio que no llega a los 400 habitantes. Para paliar esta situación, desde ayer, negocios como el de Ribes pueden beneficiarse del proyecto Al poble hi ha de tot, una iniciativa financiada por la Diputación con 177.650 euros que pretende impulsar la comercialización de productos de proximidad, como avanzó SEGRE. De momento, se han sumado una quincena de productores y 12 comercios de nueve micropueblos (de menos de 500 habitantes) del Segrià: Alcanó, Almatret, Aspa, Llardecans, Montoliu de Lleida, Sarroca de Lleida, Sunyer, Torre-serona y Torrebesses.

Els clients poden gestionar les compres amb una pantalla tàctil. - JORDI ECHEVARRIA

A través de la página web alpobletot.cat, tanto vecinos del territorio como cualquier persona interesada pueden tener a su alcance los productos que ofrecen los establecimientos inscritos a la iniciativa, como carne, queso, conservas, aceite o cerveza, aunque estos no se vendan físicamente en comercios de su municipio. La plataforma digital funciona como escaparate y cada local tiene previsto habilitar una pantalla táctil para que los clientes formalicen sus compras. En la Carnisseria Ribes, la pantalla se puede utilizar desde ayer y su responsable asegura que “los vecinos tienen mucha curiosidad”. Los dependientes tendrán que asistir a clientes para que aprendan a utilizarlas, ya que “la mayoría de vecinos de nuestros pueblos son personas mayores”, explica Ribes. Los pedidos se entregarán en la misma tienda desde la que se realiza la compra y su distribución correrá a cargo de los productores.

Maria Teresa Cullerés, alcaldesa de Sarroca de Lleida, aseguró ayer durante el acto de presentación del proyecto que “lo más importante es mantener el comercio local abierto para que los vecinos puedan seguir disfrutando de los productos de proximidad”. Por su parte, Eduard Murgó, alcalde de Montoliu de Lleida, defendió la función social que los pequeños comercios han desarrollado a lo largo de la historia: “Más allá de ser tiendas, funcionan como puntos de encuentro y generan un sentimiento de pertenencia a la comunidad”, afirmó. Asimismo, el proyecto Al poble hi ha de tot quiere afrontar “el reto demográfico”, señaló Agustí Jiménez, alcalde de Torre-serona y vicepresidente de la diputación de Lleida. Precisamente, otro de sus objetivos es frenar la despoblación, dando una mayor cobertura a los vecinos con productos de calidad que puedan encontrar en sus tiendas de confianza. “Por desgracia la pequeña industria está desapareciendo”, explica Ribes, que añade: “esta iniciativa significa una oportunidad para que pueblos como Sarroca puedan diversificar su oferta comercial”.