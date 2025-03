Los recibos municipales de la luz en Seròs, a la mínima expresión

El ayuntamiento de Seròs espera reducir la factura municipal de la luz a la mínima expresión a partir de este mismo año. Para hacerlo, ha puesto en marcha un proyecto para cubrir entre el 80% y el 90% del consumo de los edificios públicos y del alumbrado del pueblo a través de cinco instalaciones de paneles solares. Las desplegará en los próximos meses en los tejados de la sede del consistorio, del recinto de las piscinas, de la escuela Miquel Baró Daban, del polideportivo y del cementerio. Está previsto que las obras salgan a concurso el próximo mes de abril.

Además de los edificios donde estarán instalados, los paneles fotovoltaicos deberán suministrar también electricidad a otros equipamientos como el albergue, el campo de fútbol, la guardería y el tanatorio.

Todo ello seguirá recibiendo suministro de la red eléctrica por las noches y cuando el consumo supere la producción de los paneles solares. Estos, a su vez, inyectarán en la red los excedentes de energía que generen en las horas de mayor rendimiento, con el fin de deducirlos del importe de la factura de la luz que paga el ayuntamiento.

La memoria del proyecto apunta a un ahorro anual de más de 100.000 euros para las arcas municipales en recibos de la luz. Se trata de un beneficio que el ayuntamiento espera obtener desde el primer año, ya que no tiene que amortizar la inversión: los más de 700.000 euros que costarán las cinco instalaciones de autoconsumo solar están subvencionadas al 100% por fondos Next Generation de la UE. Otras actuaciones para ahorrar energía que proyecta el ayuntamiento se benefician también de estas ayudas (ver desglose).

La documentación del proyecto apunta a un ahorro energético de algo más del 70% en el consumo eléctrico municipal mediante los paneles solares. Sin embargo, el alcalde, Josep Antoni Romia, explicó que esta estimación se llevó a cabo antes de que el ayuntamiento sustituyera el antiguo alumbrado público por otro con luminarias led, cuyo consumo de energía es muy inferior. Por este motivo, el primer edil cree que las instalaciones de paneles solares permitirán alcanzar un ahorro superior a lo inicialmente previsto, de entre el 80% y el 90%.

Obras para reducir el consumo de energía

Además de desplegar paneles solares, el ayuntamiento de Seròs tiene previstas otras obras subvencionadas con fondos Next Generation de la UE que tienen como finalidad reducir el consumo de electricidad y combustibles fósiles. Se trata de actuaciones para mejorar el aislamiento térmico de edificios municipales, para dotarlos de sistemas de climatización de bajo consumo con aerotermia e incluso peatonalizar calles. El alcalde apuntó la posibilidad de que algunas no puedan llevarse a cabo al no poder completarlas en el plazo establecido para justificar las ayudas.

El ahorro de energía, una nueva moneda

El ahorro de energía es una nueva moneda que ayuntamientos de Lleida han empezado a vender. El de Sudanell es pionero en subastar el que ha obtenido mediante obras para ganar eficiencia energética, mientras que otros como El Palau d’Anglesola y Soses se plantean hacerlo (como avanzó SEGRE el domingo). Comercializadoras eléctricas adquieren y certifican este ahorro para reducir la aportación anual al Fondo de Eficiencia Energética que les exige el Estado. El ayuntamiento de Seròs no ha valorado por ahora participar en este mercado.