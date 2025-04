Más osos en el Pirineo catalán: identificados 47 ejemplares en 2024, seis más que el año anterior

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La población de oso pardo en el territorio catalán ha llegado a los 47 ejemplares identificados durante el 2024, según los datos publicados por el Grupo de Seguimiento Transfronterizo del Oso Pardo (GSTOP). Son seis más que en 2023. Este organismo, que integra Catalunya, el Conselh Generau d'Aran y los gobiernos de Andorra, Francia, Aragón y Navarra, ha confirmado que la distribución por sexos corresponde a 21 hembras, 25 machos y sólo un individuo sin sexo determinado.

En el conjunto pirenaico, la cifra total se eleva a 96 ejemplares: 47 hembras, 45 machos y 4 individuos no identificados sexualmente. Este dato representa un importante incremento con respecto a los 83 osos contabilizados en año 2023. Hay que destacar que durante el 2024 se han detectado 7 animales que no habían sido registrados el año anterior, hecho que ha contribuido a elevar la cifra global hasta los 90 ejemplares, a los cuales se han añadido los nuevos nacimientos.

Con respecto a la reproducción, Catalunya ha registrado el nacimiento de 10 oseznos durante 2024 (3 machos, 6 hembras y 1 de sexo indeterminado), procedentes de 6 camadas de 5 machos reproductores diferentes. Es una cifra superior a la del año pasado, cuando nacieron 8 crías en territorio catalán. En todo el ámbito pirenaico, el total asciende a 22 cachorros, correspondientes a 13 camadas de 8 machos reproductores diferentes.

Evolución demográfica y territorial

Según las estimaciones del GSTOP, desde 1996 se han reproducido un total de 34 hembras y 21 machos diferentes a los Pirineos. Las perspectivas para 2025 son favorables, ya que se estima que al menos 20 hembras se encuentran en condiciones de tener oseznos.

Durante el 2024 se han registrado 5 bajas, principalmente de ejemplares subadultos. En este recuento se consideran los osos de los cuales se ha confirmado la muerte o no se ha encontrado ningún indicio durante dos años consecutivos. Asimismo, hay 13 ejemplares no detectados durante el año 2024, pero que todavía no se pueden considerar oficialmente desaparecidos porque el año anterior sí que se encontraron rastros.

Un exemplar d'os fotografiat al Pirineu català.Generalitat

El área de distribución total del oso pardo se estima actualmente en unos 7.200 kilómetros cuadrados, lo que supone un aumento de 100 km² con respecto al 2023 y de 1.500 km² en comparación con el 2022. En Catalunya, esta área ocupa aproximadamente 1.800 kilómetros cuadrados. Desde 1996, la tendencia general ha sido de aumento continuado, reflejando la evolución positiva de la población.

Metodología de seguimiento poblacional

El control de los ejemplares de oso pardo se basa en dos metodologías complementarias: una de carácter oportunista (registro de daños, observaciones, huellas y otros indicios) y otra sistemática (operaciones programadas).

En Catalunya, excepto en la Vall d'Aran donde se ocupa el Conselh Generau, este seguimiento lo realiza el cuerpo de Agents Rurals del Departamento de Interior y Seguridad Pública. El área de muestreo aproximada es de unos 2.000 km², donde hay distribuidas 222 trampas de pelos, muchos de ellos equipados con cámaras fotográficas. Durante el 2024 se han efectuado 1.853 revisiones de estos dispositivos, de las cuales 348 han tenido resultado positivo.

Con respecto a los datos oportunistas, se han recogido y validado 250 registros: 29 observaciones directas, 26 rastros y huellas, 108 muestras de pelos, 6 depredaciones, 58 excrementos, 22 fotografías y 1 lecho. En total, se han obtenido más de 500 muestras de pelos y 58 excrementos, de los cuales se han seleccionado 251 para el análisis genético e identificación individual.

Estas muestras han permitido identificar a 37 osos diferentes en las comarcas del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Pallars Jussà y Alt Urgell. La distribución territorial muestra la gran movilidad de estos animales, con muchos ejemplares detectados en varias zonas e incluso a diferentes países.

Coexistencia con la ganadería

La Generalitat de Catalunya desarrolla un programa de medidas preventivas para facilitar la coexistencia entre el oso pardo y la ganadería de montaña. Este programa se basa principalmente en el agrupamiento y vigilancia de los rebaños durante el día, y el cierre con vigilancia y protección mediante perros durante la noche.

El año pasado se formaron agrupaciones de rebaños de ovino y ganado cabrío en las zonas de Boldis-Àreu, Estaron-Tavascan e Isil, con pastores contratados para la vigilancia diurna. El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica también se encarga del transporte de comestibles, a menudo en helicóptero, y del mantenimiento de infraestructuras. Estas agrupaciones protegieron un total de 2.519 cabezas de ganado, con una inversión de 82.850,22 euros.

Adicionalmente, se aplican medidas de autoprotección para explotaciones más pequeñas o situadas en zonas de expansión del oso, beneficiando 7.534 cabezas de ganado con una inversión de 27.880,14 euros. En el caso de la ganadería bovina y equina, se contratan vaqueros y se han cedido 128 dispositivos de geolocalización.

En el ámbito de la apicultura, se realizan cierres de asentamientos apícolas, con 49 asentamientos adheridos al programa en el Pallars Sobirà y el Alta Ribagorça. Con respecto a las compensaciones por ataques, en 2024 se destinaron 5.773,78 euros por 17 incidentes con 31 animales afectados, y 4.160 euros por daños apícolas.