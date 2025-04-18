Las pistas de esquí nórdico llegan a los festivos de Semana Santa con servicios turísticos abiertos y la posibilidad de hacer raquetas

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Seis estaciones de esquí nórdico catalanas mantienen abiertos bares, restaurantes y refugios durante los días festivos de Semana Santa. Una oferta turística que, en algunos casos, se puede complementar con excursiones con raquetas de nieve e, incluso, haciendo esquí de montaña en algunos circuitos que, a pesar de estar cerrados, permiten un acceso libre.

Así lo ha dicho la técnica de la Mancomunidad de Esquí Nórdico del Pirineo, Imma Obiols, que ha detallado que el calor y la humedad de los últimos días impiden seguir pisando la nieve en las pistas. En el caso de la estación de Tuixent – La Vansa, en el Alt Urgell, cerró puertas domingo pasado, todo haciendo un balance satisfactorio de la temporada y habiendo recibido hasta 6.000 usuarios provenientes de varias escuelas.

Obiols ha detallado que el mes de marzo ha sido el mejor de la temporada de este año, ya que llegó una nevada “generosa” que permitió poner en marcha la totalidad de circuitos de las siete estaciones de esquí nórdico que hay en Catalunya. De esta manera, las precipitaciones animaron a los aficionados al deporte blanco en la modalidad de fondo. Todo, después de recibir el grueso de grupos escolares durante los meses de enero y febrero.

En el caso de Tuixent – La Vansa, una primera nevada al principio de diciembre permitió arrancar la temporada el 13 de diciembre. Sin embargo, el manto blanco “duró poco” según explica el director, Albert Nadal, que ha dicho que han podido garantizar las actividades escolares gracias a la nieve producida, en la cual pudieron poner en marcha un circuito de 2,5 kilómetros en la base de la estación. Precisamente, esta es una de las inversiones de mejora que plantea de cara a próximas temporadas.