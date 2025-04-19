Un oso ataca a un rebaño en Les y mata a seis ovejas

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El Conselh Generau de Arán ha informado este mediodía de un ataque de un oso a un rebaño en Les de que se ha saldado con la muerte de seis ovejas. Agentes de Medio Ambiente del Conselh se han desplazado esta mañana a la zona y han constatado la muerte de seis ejemplares que se encontraban dentro de uno cerrado. En los últimos años, los ataques de ovejas y cabras se han producido durante la primavera antes de la agrupación de los rebaños, disminuyendo en la época estival cuando los animales se encuentran en la alta montaña, según explica el consejo.