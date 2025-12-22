Muere un motorista en una colisión contra un turismo en la A-14 en Torrefarrera

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un vecino de Lleida murió este domingo al chocar la motocicleta que conducía con un turismo en la A-14 en Torrefarrera. Su acompanyante y dos ocupantes del turismo resultaron heridos de gravedad menor, según el Servicio Catalán de Tráfico.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del accidente a las 20.34 horas desde el punto kilométrico 5,8. A raíz del siniestro, se activaron cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y tres unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).