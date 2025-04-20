El Hotel Terradets contará con 36 habitaciones más y cabañas de madera

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El Hotel Terradets, situado a orillas del embalse homónimo, ha puesto en marcha la tramitación de un Plan Especial Urbanístico (PEU) que permitirá la reforma y ampliación de sus instalaciones, así como la dinamización de la zona a través de nuevas actividades. Dicho plan abarca los terrenos del actual hotel y la zona norte, entre el embalse de Terradets y la carretera C-13. Su objetivo es regular y dar cobertura urbanística a la ampliación del hotel, mejorando las cualidades paisajísticas y naturales, promoviendo el desarrollo sostenible.

El hotel cuenta con 59 habitaciones. Con la aprobación del plan, se prevé ampliar la capacidad hasta 95 habitaciones, lo que supone un incremento de 36. Además, el proyecto contempla la construcción de un grupo de cabañas de madera entre los árboles, al norte del barranco de Géssera, proponiendo así una nueva modalidad de alojamiento integrada en el paisaje natural. El PEU prevé la futura conexión a la nueva depuradora proyectada en Cellers. Respecto al abastecimiento de agua, se estima que el consumo anual tras la ampliación será de 20.731 m³. Es actualmente de 17.075 m³, por lo que iniciará los trámites para ampliar el permiso de aprovechamiento de aguas subterráneas.