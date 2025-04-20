El mal tiempo frena el esquí y las actividades de aventura

Algunos turistas valientes desafiaron las lluvias y el frío de ayer en el Pirineo para disfrutar del rafting. - PORT AINÉ

Las condiciones climáticas adversas obligaron a cerrar ayer estaciones de esquí en el Pirineo y pusieron freno a la actividad en las que pudieron permanecer abiertas parcialmente durante una de las últimas jornadas de la temporada.

En el caso de Baqueira Beret, “el viernes fue espectacular, con 8.000 personas y 100 kilómetros de pistas abiertas y hoy (por ayer), debido a la lluvia y al mal tiempo, ha bajado notablemente la presencia de esquiadores. Las precipitaciones han complicado la jornada”, explicó Xavi Ubeira, director comercial de Baqueira Beret. La estación cerrará la temporada de nieve mañana lunes. “Esperamos un buen cierre”, afirmó Ubeira.

El mal tiempo también perjudicó el funcionamiento de las estaciones gestionadas por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Espot permaneció cerrada a causa del fuerte viento y el riesgo de tormenta eléctrica. Asimismo, Port Ainé inició el día cerrada aunque pudo abrir más tarde, mientras que las instalaciones de Boí Taüll se abrieron de manera progresiva a causa de la nieve caída.

La actividad en los deportes de aventura también se vio afectada. El presidente de la Associació d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, Florido Dolcet, explicó que “hemos tenido una jornada por debajo de las previsiones al ser un día lluvioso y con frío pero se ha continuado haciendo rafting. En cambio, por precaución, se han anulado o pospuesto actividades como rutas con quad o BTT”. Añadió que “en muchos casos se han cambiado de fecha algunas reservas. Lo mejor es que nos encontramos a principios de temporada y las previsiones para los próximos meses y el verano son excelentes, de las mejores de los últimos cinco años”. El presidente de Hostelería de Lleida, Josep Castellarnau, comentó que las reservas en el sector se “iban manteniendo” a pesar de “algunas anulaciones”.

Muchos turistas optaron por visitar mercados y ferias bajo techo en municipios próximos a las pistas y apostaron también por la restauración.