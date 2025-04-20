Reabren el “nuevo” Pont dels Palillos de Salàs de Pallars después de su rehabilitación

El histórico Pont dels Palillos, el primero de hormigón armado de Catalunya y uno de los primeros de España, está de nuevo abierto a la circulación, tras meses de obras para rehabilitarlo, revertir décadas de deterioro y dejar atrás el riesgo de que se derrumbase. Ahora presenta un aspecto renovado que ha sorprendido tanto a vecinos de Salàs de Pallars y de los municipios de su entorno como a los primeros excursionistas y ciclistas que lo han cruzado tras su reapertura. Una inversión de un millón de euros por parte de la Generalitat ha permitido cuadruplicar la resistencia de la estructura original, si bien mantiene la forma característica que inspiró su nombre popular.

El ayuntamiento de Salàs de Pallars anunció la reapertura a través de un bando municipal el pasado 31 de marzo. Este puente centenario sobre el pantano de Sant Antoni se construyó en el año 1916, al mismo tiempo que la presa de Talarn. Décadas después, la apertura de la actual carretera C-13 relegó este paso elevado a un escaso tráfico local y actualmente forma parte de la ruta cicloturista dels Llacs, entre Lleida y La Pobla de Segur.

La actuación de la Genralitat para rehabilitarlo y consolidarlo ha incluido trabajos para reforzar los cimientos con micropilotaje, la rehabilitación de piezas deterioradas, la instalación de una nueva losa de hormigón y la renovación del pavimento y de las cunetas, todo ello manteniendo la geometría del puente original.