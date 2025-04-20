Rescates de excursionistas en Espot y esquiadores en la Vall de Boí

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Nuevas actuaciones de los Bomberos de la Generalitat en un servicio de montaña en Semana Santa. El viernes por la tarde, se activaron varias dotaciones para rescatar a un grupo de cuatro excursionistas en Espot. El servicio se activó a las 20.16 horas cuando fueron alertados desde el refugio Mallafré de que un grupo que estaba haciendo la Ruta dels Encantats todavía no había llegado. El helicóptero pudo localizar al grupo, que al parecer había cogido una ruta equivocada para dirigirse hacia el refugio. Se encontraban en buen estado, cansados, y fueron evacuados en helicóptero hasta el refugio. En este rescate participó el helicóptero de rescate de la unidad de Medios Áreos (MAER) con el GRAE de La Seu d’Urgell y un médico del SEM, cuatro dotaciones del GRAE de Valls y del GRAE de Cerdanya y una dotación del parque de Espot.

Entretanto, ayer al mediodía, en la Vall de Boí, fueron rescatados cinco esquiadores de montaña que se vieron sorprendidos por la cantidad de nieve en la zona de Puig Falcó. El aviso se recibió a las 13.39 horas. Los efectivos intentaron acceder por aire en la zona para localizar a los esquiadores, con el helicóptero de rescate, pero el mal tiempo lo impedía hasta que hacia las 16.00 horas el helicóptero pudo descargar a los rescatadores del GRAE, que llegaron hasta los esquiadores. Los guiaron hasta Manyanet. En este servicio trabajaron un helicóptero con el GRAE de La Seu, una dotación del GRAE de La Seu y tres dotaciones de La Pobla de Segur y El Pont de Suert. En Lles de Cerdanya, los Bomberos guiaron a dos excursionistas desorientados. Desde el jueves, se han hecho 9 actuaciones de montaña en Cerdanya, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Alta Ribagorça y Noguera.

Accidentes en Torrefeta, Camarasa, Bassella y Bellpuig

Los servicios de emergencias actuaron ayer en varios accidentes en las carreteras leridanas, ninguno de ellos de gravedad. En Torrefeta i Florejacs, un vehículo sufrió una salida de vía en la L310 y el conductor fue atendido por los servicios sanitarios. En Camarasa, otro turismo sufrió una salida de vía y chocó contra el guardarrail. El accidente tuvo lugar en la C-13 y se activaron tres dotaciones, aunque, según informaron los Bomberos, no hubo heridos. En Bassella, un vehículo sufrió una salida de vía y quedó en el arcén en la C-14, lo que obligó a cortar la vía durante 30 minutos en dirección sur. Entretanto, un conductor perdió el control de un turismo y chocó contra la valla de la autovía A-2 en Bellpuig. El conductor resultó ileso. Los Bomberos limpiaron la calzada.