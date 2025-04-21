Actos vandálicos en la Font de Santa Magdalena

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Font de Santa Magdalena de Verdú ha sido objeto recientemente de un acto vandálico, según denunció el ayuntamiento y varios vecinos de la localidad. Concretamente, desde el consistorio hicieron público un comunicado en el que lamentaron los destrozos que se produjeron el pasado 4 de abril en este espacio.

Danys al mural de rajoles (rostre i vil·la). - LAIA PEDRÓS

En el texto, el ayuntamiento destaca que “estos actos demuestran poco respeto hacia el patrimonio local” y explica que “han dañado el mural de azulejos dedicado a Santa Magdalena el año 2011 así como el monumento que se inauguró con motivo del 50 aniversario del Aplec en la Font el año 2013”.

La Font de Santa Magdalena acoge cada año una reunión popular el día 1 de mayo. Este año está de aniversario ya que la semana que viene se celebrará la 60 edición del Aplec a la Font de Santa Magdalena. Los actos empezarán a las 12.00 horas con una misa a la que seguirán sardanas con la Bellpuig Cobla. A las 14.30 horas se celebrará la tradicional comida popular con cassola de tros y la fiesta acabará por la tarde con una tirada de bitlles y otras actividades.

El Aplec de Santa Magdalena se ha convertido a lo largo de los años en una jornada de encuentro de buena parte de los vecinos de Verdú.