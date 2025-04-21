El ‘caparró’ de la Bepeta de Cal Manetes ya tiene un cuento

La autora, Laia Farràs, con el ‘caparró’ de la Bepeta y el cuento. - AMM COMUNICACIÓ & IMATGE

En el marco de los actos de Sant Jordi, Agramunt acogerá este miércoles día 23 de abril la presentación de un nuevo cuento dedicado a uno de sus caparrons. En esta ocasión, la protagonista es el personaje de la Bepeta de Cal Manetes y el cuento ha sido escrito por Laia Farràs con ilustraciones de Serafina Balasch.

La protagonista es Clara, una niña curiosa a la que le gusta jugar con la tableta electrónico y descubrir cosas de Agramunt. Sus padres cada noche le explican alguna curiosidad, una de ellas, la historia de la Bepeta Figuera Pla, que transporta al lector al Agramunt del pasado para descubrir oficios perdidos, diferentes formas de relacionarse o incluso la recuperación de alguna fiesta popular.