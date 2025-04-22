Campaña de financiación para el desafío de robótica de La Valira en EEUU

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Las familias de los cuatro jóvenes talentos de la robótica y de la programación de La Seu y de la comarca del Alt Urgell que han ganado el pase para participar, por segundo año consecutivo, en la final del Mundial de robótica que se celebrará en Dallas, en los Estados Unidos, del 12 al 14 de mayo, impulsan una campaña de financiación para hacer realidad el sueño de competir por el puesto mundial tras convertirse, el pasado mes de marzo, en campeones estatales del desafío de robótica más importante del mundo.

Laia Marcé, Mariona Vázquez, Arnau Vadell y Lohan Gómiz son los estudiantes de segundo de la ESO del instituto La Valira de la capital del Alt Urgell que practican su pasión, la robótica, como actividad extraescolar. Bajo el nombre de Tech Titans, trabajan de la mano de la entrenadora, Angélica Medina, de la empresa Loopa. Las familias calculan que necesitarán unos 18.000 euros para poder participar y costear, entre otras cosas, la inscripción en la competición. Buscan el apoyo de empresas e instituciones pero también la ayuda de particulares para hacerlo posible. Las personas que quieran colaborar en la campaña pueden hacerlo a través del enlace www.techtitans.cat.

El equipo espera poder competir con más de 800 equipos de 50 países en la VEX Robotics Competition, avalada por grandes instituciones como Google, Tesla, NASA y Microsoft. Las familias piden la ayuda de la Generalitat y proponen que ésta cree una línea directa de subvenciones para los equipos catalanes que se clasifiquen para estas competiciones mundiales.