SERVICIOS
Contenedores desbordados de basura en Aran tras días de gran afluencia turística
Contenedores de basura aparecieron ayer desbordados en algunos puntos de la Val d’Aran. Es algo que ha llegado a ser frecuente después de días de gran afluencia de visitantes en la Val, como ha sucedido durante las fiestas de Semana Santa y Lunes de Pascua. Desde el Conselh Generau, responsable de la recogida, indicaron que esta situación se dio solo de forma puntual, durante unas horas, y se subsanó por completo el mismo día. Recordaron que la nueva concesionaria está desplegando ya la recogida puerta a puerta para grandes productores de basura. Desde Convergència Aranesa, en la oposición en el Conselh, lamentaron que persista una situación que perjudica a la imagen de la Val.