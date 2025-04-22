Contenedores desbordados de basura en Aran tras días de gran afluencia turística

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Contenedores de basura aparecieron ayer desbordados en algunos puntos de la Val d’Aran. Es algo que ha llegado a ser frecuente después de días de gran afluencia de visitantes en la Val, como ha sucedido durante las fiestas de Semana Santa y Lunes de Pascua. Desde el Conselh Generau, responsable de la recogida, indicaron que esta situación se dio solo de forma puntual, durante unas horas, y se subsanó por completo el mismo día. Recordaron que la nueva concesionaria está desplegando ya la recogida puerta a puerta para grandes productores de basura. Desde Convergència Aranesa, en la oposición en el Conselh, lamentaron que persista una situación que perjudica a la imagen de la Val.