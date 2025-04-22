El biogás funcionará antes del verano

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Fundació Planes Corts de Estamariu, a través de la Comunitat Energètica de l’Alt Urgell-Vall del Port Negre, pondrá en funcionamiento la primera planta de biogás de la comarca del Alt Urgell antes del verano. La empresa que se encarga de la puesta a punto de la instalación ultima los detalles estos días para que pueda empezar a funcionar y que los vecinos de Estamariu se beneficien de la energía que generará.

La comunidad la forman ya cerca de 20 socios, todos ellos, vecinos del municipio. El equipamiento se ha construido en la explotación de vacas de Cal Matalanó y podrá tratar hasta diez toneladas de estiércol y purines al día de esa granja. Una cifra que se ampliará hasta las 3.600 toneladas al año y que permitirá producir 127.750 metros cúbicos de biogás al año que la comunidad energética utilizará como combustible para producir electricidad. Calculan que los vecinos que se unan a la comunidad tendrán garantizado el precio de la energía “entre un 30 y un 50 por ciento más barata” que las tarifas de mercado. El proyecto, tal y como explicó la directora de la Fundación Planes Corts, Montse Ferrer, prevé ampliar el número de animales de esta explotación para poder hacer más rentable la instalación. Ferrer señaló que el estiércol y los purines de las vacas “son un subproducto que pretendemos revalorizar más allá del uso como fertilizante orgánico para los campos del municipio”. El metano que se desprende de las deyecciones es un recurso óptimo para la generación de energía, añade.

De manera paralela, la comunidad ha impulsado la instalación de placas fotovoltaicas y puntos de carga de vehículos eléctricos. El proyecto de la planta de biogás y los de las placas solares y los puntos de carga suman una inversión de 1,2 millones de euros. La Fundación cuenta con una subvención de 385.000 euros del programa CE- Implementa del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

La Fundació Planes Corts es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en el año 2022 en Estamariu e impulsada por Joan Planes, vecino del pueblo fundador de la empresa Fluidra y que falleció el pasado mes de enero. La entidad promueve “el desarrollo sostenible” de los vecinos de Estamariu y de Bescaran “creando oportunidades de trabajo” en ambas localidades.

La planta de Estamariu se suma al proyecto de la sociedad Cycle O Biogás Aguilar SL para construir una planta privada para la explotación ganadera de Cal Espinal de Aguilar de Bassella.