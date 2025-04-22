El Ribagorçana ahorra más de 135 hm3 en dos meses

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El envío de caudales sobrantes del Ésera hacia el Canal de Pinyana a través del sifón de Coll de Foix y de unas válvulas recuperadas hace unos meses ha permitido que los embalses del Noguera Ribagorçana hayan almacenado en dos meses 135 hm3 más de agua, un volumen que prácticamente equivale al consumo anual del sistema de regadío leridano en sus algo más de 13.000 hectáreas de superficie regable.

Según indican los datos de la CHE (Confederación Hiddrográfica del Ebro), el agua acumulada en los seis embalses de la cuenca del Ribagorçana (Santa Anna, Canelles, Escales, Baserca, Llauset y Cavallers) pasó de 703,5 a 839 hm3, lo que supone un incremento de 135,5 hectómetros cúbicos.

Más de la mitad de ese volumen se encuentra en Canelles, cuyas reservas se acercaban este lunes a los 495 hm3 y superaban con holgura la suma de las de Santa Anna (190,4) y las de Escales (129,3).

La dotación anual de Pinyana ronda los 140 hm3, ya que su dotación oficial es de 10.712 m3/ha/año y su superficie regable suma 13.086 hectáreas.

No obstante, el volumen de agua efectivamente recibido por los campos resultó ser netamente superior en los tres años previos a la última sequía, ya que, también según los datos del organismo de cuenca, la dotación media se situó en 13.903, un 29,8% más.

El Canal de Aragón y Catalunya ha cedido en los últimos meses entre 2 y 4,5 m3/s a Pinyana para facilitar ese ahorro. Los 839 hm3 están cerca de asegurar las reservas para dos campañas.