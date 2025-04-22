El túnel del Cadí: una barrera para los vecinos de la Cerdanya

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Los peajes que cobra la Generalitat han subido este 2025 entre un 1,7% y un 1,8%, según datos del departamento de Territorio. En el caso del Túnel del Cadí, el incremento ha sido del 1,71% y ya cuesta 14,16 euros por trayecto. Para un turista que visita la Cerdanya de manera puntual, el coste puede ser fácil de asumir. En cambio, para los nacidos en la comarca que tienen a sus familias viviendo en ella, pero estudian o trabajan en Barcelona o en su área metropolitana porque la oferta laboral en su lugar de nacimiento es escasa, resulta un coste demasiado alto para pagarlo cada fin de semana. Esto afecta en especial a los jóvenes, que reducen las visitas a sus comarcas de origen.

La nueva normativa que establece las exenciones de pago del Túnel del Cadí es motivo de quejas y reclamaciones de vecinos y administraciones. El presidente del consell de la Cerdanya, Isidre Chia, se muestra preocupado por el nuevo decreto y defiende incluir a estudiantes y a personas mayores de 67 años entre los beneficiarios. Asegura que cambiar las condiciones para renovar la exención de pago ha comportado que muchos usuarios que hasta ahora la tenían la hayan perdido. Apuntó que esto afecta especialmente a los colectivos que se desplazan diariamente por motivos laborales o académicos.

Por su parte, fuentes de la Generalitat explicaron que el sistema de descuentos “se articula sobre la movilidad obligada local” entre la Cerdanya, el Alt Urgell y el Berguedà. Insisten que el resto de desplazamientos “no han estado nunca contemplados, ni en el actual decreto, ni tampoco en los anteriores”. En cuanto a las personas que estudiaban o trabajaban fuera de estas tres comarcas y habían disfrutado hasta ahora de la gratuidad del peaje, apuntaron que les fue asignada de forma errónea. Las mismas fuentes aseguraron que el nuevo decreto “incluso” ha ampliado los descuentos a los profesionales liberales de mutuas colegiales que trabajen en alguna de las tres comarcas y los mayores de 67 años que tengan asignado el CAP en estos territorios.

«Somos de la Cerdanya y no venimos por ocio»

Pau Bombardó

Estudia 4º de Periodismo y es consciente que cuando renueve la bonificación este verano se la denegarán. “Las opciones de transporte público son nefastas y cuando me retiren la gratuidad tendré que limitar mucho mis viajes para ver a la familia y colaborar con entidades de la Cerdanya en las que participo desde hace años”. “No viajamos por ocio”, lamenta. Bombardó asegura que “cuando me saqué el carnet y solicité el descuento me lo dieron, y ya estudiaba en Barcelona”.

«No podemos permitirnos visitar mucho a la familia»

Mireia y Marta

Mireia y Marta Barcons nacieron en la Cerdanya y denuncian la situación que viven muchos jóvenes de la zona. No pueden volver a casa para visitar a sus familias porque deben pagar el peaje del Túnel del Cadí, “uno de los más caros por kilómetro en Europa”. Trabajan en Barcelona “porque en la comarca no hay trabajo”. Les gustaría poder trabajar en su casa o “como mínimo sentirnos de ella pudiendo visitar a familiares y amigos pero es un precio demasiado alto”, lamenta