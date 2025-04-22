Reclaman completar la limpieza del cauce del Segre en La Seu

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu ha instado a la empresa que se ha encargado de la tala de los cuatro quilómetros de árboles del cauce del río Segre, en el marco de una actuación de limpieza de vegetación para prevenir daños por avenidas de agua, que finalice los trabajos y retire los restos de madera que todavía quedan en el río. El alcalde, Joan Barrera (PSC-Compromís), considera “inadmisible” el estado en que ha quedado el cauce del río y apunta que “el trabajo no está bien acabado” porque los márgenes están llenos de restos vegetales.

La mejora ha ido a cargo de la empresa Explotacions Forestals M Bautista SL, de Solsona, a la que el consistorio ha instado a completar la parte pendiente de los trabajos “con urgencia” para prevenir consecuencias futuras por riesgo de acumulación de restos vegetales. Barrera detalló que el coste de la mejora en el cauce del río ha sido “cero”. El consistorio recibió tres propuestas de presupuesto por parte de empresas que realizan estos trabajos y escogió la más beneficiosa a nivel económico, indicó. La empresa realizaba los trabajos y a cambio estaba autorizada a llevarse los restos vegetales y la madera para sacar un provecho económico.

El grupo municipal de ERC, en la oposición, presentó una interpelación al finalizar el último pleno de la capital en la que volvía a cuestionar la manera en que se había llevado a cabo la limpieza de vegetación en este tramo de río y volvió a pedir “máxima transparencia” en la intervención de limpieza.

Esta actuación abrió un debate, a principios de año, entre defensores del medio ambiente y el ayuntamiento. El equipo de gobierno (PSC-Compromís) sostiene que la limpieza, que no se había llevado a cabo en los últimos 13 años, era imprescindible para reducir posibles daños en caso de avenidas. Sin embargo, los ecologistas, y expertos advirtieron que hacer desaparecer estos árboles puede tener consecuencias irreversibles en un espacio natural tan rico en biodiversidad.