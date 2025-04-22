Un emblemático hotel de Lleida ampliará sus instalaciones con cabañas de madera

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El Hotel Terradets, ubicado a orillas del embalse que le da nombre en la provincia de Lleida, ha iniciado los trámites para la aprobación de un Plan Especial Urbanístico (PEU) que permitirá una significativa ampliación y renovación de sus instalaciones. El proyecto contempla aumentar su capacidad actual de 59 habitaciones hasta alcanzar las 95, lo que supone un incremento de 36 unidades, además de incorporar un innovador concepto de alojamiento mediante cabañas de madera integradas entre los árboles del entorno natural.

Según la documentación presentada, el plan abarca tanto los terrenos donde se asienta actualmente el hotel como la zona norte, en el espacio comprendido entre el embalse de Terradets y la carretera C-13. El objetivo fundamental de esta actuación es doble: por un lado, regular y proporcionar cobertura urbanística a la ampliación prevista, y por otro, mejorar las cualidades paisajísticas y naturales del entorno, promoviendo un desarrollo sostenible de la zona mediante nuevas actividades que dinamizarán el turismo local.

Un concepto innovador de alojamiento en plena naturaleza

La parte más novedosa del proyecto de ampliación reside en la construcción de un conjunto de cabañas de madera que se ubicarán entre los árboles, al norte del barranco de Géssera. Esta propuesta representa una apuesta decidida por la integración del alojamiento turístico en el paisaje natural, ofreciendo a los visitantes una experiencia inmersiva en pleno contacto con la naturaleza, sin renunciar a las comodidades propias de un establecimiento hotelero de calidad.

El diseño de estas cabañas respetará al máximo el entorno natural, utilizando materiales sostenibles y técnicas constructivas de bajo impacto ambiental. La madera, como elemento principal, aportará calidez y una perfecta mimetización con el bosque circundante, creando una simbiosis entre la arquitectura y el paisaje que constituye uno de los principales atractivos de la propuesta.

Sostenibilidad ambiental como eje del proyecto

Un aspecto fundamental contemplado en el Plan Especial Urbanístico es la sostenibilidad ambiental de la ampliación. En este sentido, el PEU prevé la futura conexión de las instalaciones a la nueva depuradora proyectada en la localidad de Cellers, garantizando así una gestión adecuada de las aguas residuales generadas por el incremento de la actividad hotelera.

Respecto al abastecimiento de agua, los estudios realizados estiman que el consumo anual tras la ampliación alcanzará los 20.731 m³, frente a los 17.075 m³ actuales. Este incremento de aproximadamente un 21% obligará a la dirección del hotel a iniciar los trámites pertinentes para ampliar el permiso de aprovechamiento de aguas subterráneas con que cuenta en la actualidad.

Impacto económico y turístico en la comarca

La ampliación del Hotel Terradets no solo supone una mejora de las instalaciones existentes, sino que se presenta como un revulsivo para la economía local y comarcal. El incremento de plazas hoteleras permitirá atraer a un mayor número de visitantes a la zona, con el consiguiente efecto multiplicador sobre otros sectores relacionados con el turismo, como la restauración, el comercio o las actividades de ocio y aventura.

Además, la diversificación de la oferta de alojamiento, con la incorporación de las cabañas de madera, abre la puerta a nuevos segmentos de mercado, como el turismo familiar, el ecoturismo o el turismo de bienestar, ampliando así el espectro de potenciales clientes más allá del perfil tradicional de visitante de la zona.