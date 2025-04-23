El ‘ball de bastons’ repica en las aulas

Publicado por Joan Gómez REDACCIÓN Creado: Actualizado:

La escuela de primaria Les Arrels de Mollerussa lleva nueve años promocionando el tradicional ball de bastons entre sus alumnos. Desde sus inicios, la iniciativa tuvo mucho éxito entre los niños y niñas, y ahora, todos los estudiantes lo aprenden, en talleres que se llevan a cabo los viernes por la tarde. En ellos se mezclan desde los más pequeños, de primer curso, hasta los de sexto de primaria. Las impulsora de este proyecto es la profesora Rosa Maria Florensa, quien remarcó que el centro ha sido uno de los pioneros en que los alumnos participen en encuentros y eventos relacionados con la cultura popular catalana que se llevan a cabo en la demarcación. También han llevado a cabo exhibiciones, como la que hicieron ante un grupo de estudiantes alemanes que vinieron de intercambio al instituto La Serra.

La iniciativa ha despertado el interés de otros centros educativos de la comarca. Así, los alumnos de Les Arrels han visitado la escuela Mare de Déu de l’Horta, en Ivars d’Urgell, para enseñar las danzas que conocen a otros estudiantes y que así puedan descubrir el ball de bastons. Júlia Bertran, de siete años y alumna de Les Arrels, explicó que “nos lo pasamos muy bien con los compañeros”. “No es difícil bailar con bastones”, añadió Mamadou Balde, alumno de ocho años del centro.

Esta actividad también ha servido como cantera para la Colla Bastonera del Casal L’Arreu de Mollerussa, entidad que el próximo sábado celebrará la decimosexta Tarda Bastonera en la plaza de l’Ajuntament de Mollerussa. Será a las seis de la tarde y formará parte de la programación de las fiestas de Sant Isidori, cuyas propuestas lúdicas y culturales se llevan a cabo durante toda la semana.

El pregón de dicha celebración, dedicada al santo patrón de la ciudad, se llevó a cabo ayer en el teatro L’Amistat y fue a cargo del neurocirujano Ramon Torné Torné. Para hoy miércoles están previstas otras actividades como la decimocuarta Marató de lectura en veu alta, que se engloba en la celebración de la diada de Sant Jordi en la ciudad.

Para mañana jueves, el Centre Cultural será escenario de un concerto a cargo de la Coral Salt del Duran, que dirige Marta Andrés. El viernes se dará a conocer el nombre del ganador del 37 Premi Literari de Novel·la Breu “Ciutat de Mollerussa”. A lo largo del fin de semana están previstas ptras propuestas, como la presentación de la réplica de la escultura de Sant Isidori, que será trasladada desde la capilla a la iglesia el sábado. El domingo habrá sardanas por las fiestas de la Virgen de Montserrat.