Premian la oferta de turismo de naturaleza de Aran

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La oferta de turismo de naturaleza de Aran recibió ayer un nuevo reconocimiento: la distinción como “Mejor destino natural de España” que otorga la revista Viajes National Geographic. Se trata de un galardón otorgado en base a votaciones de los lectores de esta publicación. Estos deciden sobre una primera selección elaborada por expertos de 80 destinaciones en todo el territorio español.

La revista destacó la “diversidad paisajística, identidad cultural y lengua propia” de Aran, y recuerda que todo ello le valió la distinción como Reserva de la Biofera de la Unesco en 2024. Asimismo, destaca la belleza de sus pueblos con iglesias románicas ysus rutas de senderismo, así como la gastronomía local y la oferta de turismo de nieve.

La Síndica d’Aran, Maria Vergés, afirmó que “esta distinción certifica el trabajo bien hecho, la dedicación y la constancia por parte de todos los que, desde diferentes sectores, proponen a los visitantes experiencias únicas en Aran”. Por su parte, el vicepresidente del Patronato de Turismo de la Diputación y alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, valoró que este galardón “refuerza aún más la apuesta por un modelo turístico sostenible” y “es una muestra clara del encanto singular de nuestro territorio y del trabajo del sector turístico por preservarlo y divulgarlo”.