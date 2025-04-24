A juicio por la estafa de 6.000 litros de gasóleo a una empresa

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para el administrador de una empresa por estafar a otra con la venta de más de 6.000 litros de gasóleo hace ya 9 años. La Audiencia de Lleida tiene previsto acoger el juicio por estos hechos el próximo 30 de abril. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el acusado era administrador de una Sociedad Limitada y “se aprovechó de su credibilidad empresarial como antiguo cliente” para contactar con otra empresa para hacer varios pedidos de gasóleo, tanto de tipo A como B. En total, hizo, según la Fiscalía, tres pedidos por un total de 6.107 litros valorados en 4.664 euros. Según la Fiscalía, tras el último pedido, la empresa víctima de la estafa recibió la devolución del recibo del primer pedido, pero en ese momento ya no pudo contactar más con el acusado. La Fiscalía considera que se trata de un delito de estafa continuada y agravada, al aprovecharse de su credibilidad empresarial. Además de los cuatro años de prisión, pide que se le condene al pago de una multa de 3.000 euros y que indemnice a la empresa afectada con 4.664 euros. Los hechos fueron investigados por el Juzgado de Instrucción 3 de Balaguer.

Por otra parte, también está previsto que ese día también se juzgue a un hombre acusado de arrancarle parte de una oreja a otro durante una agresión en un pub de Lleida la madrugada del 1 de agosto de 2019. La Fiscalía solicita una condena de cuatro años de cárcel. La víctima sufrió la deformación del cartílago y, por ello, el Ministerio Público solicita que el procesado indemnice a la víctima con 22.810 euros. El juicio fue señalado para el pasado febrero pero no llegó a celebrarse.