Dos detenidos por el robo de 10 corderos de una granja de Alcarràs

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Nuevo robo de ganado en las comarcas de Lleida. Los Mossos d’Esquadra, con la colaboración de la Policía Local de Alcarràs, detuvieron el martes a dos hombres de 47 y 22 años acusado del robo de diez corderos de una explotación ganadera de Alcarràs. Fueron arrestados como presuntos autores de un delito de hurto. Los animales no han sido recuperados.

La sustracción se produjo la noche del pasado jueves, cuando dos individuos se llevaron diez corderos de una granja de esta localidad del Segrià. El valor de los animales superaba los 2.000 euros. Los ladrones cargaron los corderos en un turismo y huyeron.

El ganadero afectado denunció el robo y los Mossos d’Esquadra, con la colaboración de la Policía Local de Alcarràs, consiguieron identificar el turismo implicado en el robo. Finalmente, el martes por la mañana, hacia las 6.30 horas, una patrulla de los Mossos detectó el coche cuando circulaba por la carretera N-230 en el término municipal de Torrefarrera. Los agentes dieron el alto al conductor, le identificaron y les arrestaron como presunto autor del robo. Horas más tarde, los investigadores localizaron y detuvieron a la persona que presuntamente le acompañaba cuando se produjo el asalto. Los dos individuos han sido imputados por un delito de hurto y no de robo porque se llevaron los animales sin utilizar la fuerza, es decir, sin causar daños en la explotación. La investigación sigue abierta. Los corderos no han sido localizados. Este año se han producido varios robos de ganado en Ponent (ver desglose).

Desde un rebaño de cabras hasta 1.000 codornices y 25.000 huevos

En los últimos meses se han producido varios robos de animales en Ponent. A finales de enero se produjo la sustracción de un centenar de cabras de un rebaño en Alpicat que fueron localizadas días después en condiciones deplorables en Vilaverd, en la Conca de Barberà. Otro caso se produjo a finales de febrero en Artesa de Lleida. Ladrones sustrajeron 1.000 codornices ponedoras y 25.000 huevos de esta ave en una explotación avícola. En ambos casos no han trascendido detenciones.