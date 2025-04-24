Francia entrega a España al detenido por el crimen de Vilanova de la Barca

El supuesto autor del #homicidio cometido en la localidad de #Ribaforada #Navarra el pasado 21 de diciembre de 2023, detenido en Francia, el pasado 25 de marzo, conforme a lo ordenado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Tudela (Navarra), ha sido entregado hoy a España. La… pic.twitter.com/GILjc5fQZf

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las autoridades francesas han entregado a España a Allal El Mourabit Ahmmar, detenido en Béziers (Francia) a finales de marzo, presunto autor de un homicidio en Vilanova de la Barca en enero del año pasado y de otros dos en zonas rurales de Navarra a finales de 2023.

Agentes de la Oficina SIRENE de la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional se encargaron del traslado desde La Jonquera, después de que el tribunal francés aceptara la extradición solicitada por la justicia española.

El presunto autor huyó a territorio francés tras asesinar a un hombre de 84 años con unas tijeras de podar en una finca agrícola del Segrià el 5 de enero de 2024. Los otros dos homicidios que se le atribuyen ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2023 en las localidades navarras de Tudela y Ribaforada. En los tres casos, las víctimas eran campesinos de edad avanzada que trabajaban solos en terrenos agrícolas, siguiendo un patrón similar.

Identificación tardía y problemas judiciales



La investigación ha revelado que la Policía Municipal de Béziers había identificado en enero pasado a Allal El Mourabit Ahmmar, el presunto asesino, gracias a imágenes de videovigilancia. Sin embargo, no pudieron detenerlo de inmediato porque la justicia española no había emitido ninguna orden de detención internacional. Según informó el diario Midi Libre, la jueza encargada del caso tardó más de dos meses en dictarla, lo que retrasó su captura.

Durante su comparecencia ante el tribunal francés, el acusado declaró: "Me niego rotundamente a entregarme a España, porque allí no hay justicia", y añadió que desconocía cualquier vínculo con los hechos que se le imputan. A pesar de estas alegaciones, las pruebas recogidas en la investigación conjunta de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil incluyen muestras de ADN del detenido encontradas en los tres escenarios de los crímenes.

Antecedentes del sospechoso



El sospechoso llevaba más de un año y medio fugado de la justicia española. Antes de los tres homicidios que se le atribuyen, ya se encontraba en situación irregular tras haberse arrancado el brazalete de control electrónico mientras estaba en libertad vigilada por delitos relacionados con el terrorismo yihadista. Aunque su familia denunció su desaparición, no se emitió una orden de búsqueda y captura hasta el 23 de noviembre, coincidiendo con la fecha del primer asesinato en Navarra.

Actualmente, un juzgado de Tudela investiga los dos homicidios ocurridos en Navarra, mientras que un juzgado de Lleida instruye el caso del asesinato de Ramon Rossell, el vecino de Vilanova de la Barca. Con la extradición ya realizada, se espera que el proceso judicial avance y puedan esclarecerse completamente los hechos.