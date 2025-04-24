Impulsan la rehabilitación de la carretera que une Les Borges y La Floresta

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Diputación ha iniciado las obras de rehabilitación de la carretera que une Les Borges Blanques con La Floresta, la LV-2012. Los trabajos se centrarán en la mejora y la rehabilitación del firme y contemplan una inversión de 586.905 euros. El objetivo es mejorar la seguridad y la comodidad de los usuarios de esta vía, reforzando la estructura y garantizando la durabilidad. La actuación prevé la reparación estructural y refuerzo del pavimento de 5 kilómetros de vía, sin afectar en ningún momento el trazado actual.

La diputada del Área de Servicios Técnicos, Cristina Morón, visitó las obras acompañada del director del área, Ivan Sabaté, y explicó que se trata de “una apuesta decidida para garantizar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos de Les Garrigues”. Añadió que la inversión en la red viaria no solo responde a una necesidad estructural, sino que es también una herramienta estratégica para luchar contra la despoblación y consolidar la presencia de población en el territorio.

La obra se ha dividido en cuatro tramos y se ha actuado en función de las características y el estado del firme de la vía. Esta actuación forma parte del compromiso de la corporación provincial con el mantenimiento y la mejora de la movilidad de las comarcas de leridanas, favoreciendo la cohesión territorial y la calidad de vida de los vecinos.

Asimismo, la corporación ya ejecutó hace poco más de tres años otro tramo de la vía entre L’Espluga Calba y La Floresta, cuya intervención supuso una inversión de 2,6 millones. La carretera también sufrió graves daños estructurales por el temporal de 2019.