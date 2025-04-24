La escuela Joan XXIII cambia de nombre y se llamará La Rabassa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La escuela pública Joan XXIII de Les Borges Blanques pasará a llamarse La Rabassa. Esta nueva denominación hace referencia a la base del tronco de los olivos y pretende tanto simbolizar el arraigo como evocar crecimiento y futuro. Es el resultado de un proceso de participación para cambiar el nombre del centro, en el que alumnos, sus familias, docentes y antiguos estudiantes y profesores presentaron un total de 59 propuestas. Estas pasaron por el tamiz de una comisión integrada por una docena de personas, entre miembros de la comunidad educativa y del ayuntamiento, propietario del edificio.

El nombre de La Rabassa obtuvo 31 votos. Sin embargo, la elección no se basó solo en el número de apoyos a cada propuesta. La comisión las evaluó en base a condiciones previamente establecidas, como evitar nombres de personas reales o ficticias o los que ya utilizaran otros centros educativos.

Fuentes del centro explicaron que esperan hacer oficial el cambio de nombre durante este mismo curso. Indicaron que solo está pendiente de tramitación ante el departamento de Educación (que estaba ya al corriente de esta iniciativa) y de la ratificación en el pleno municipal de Les Borges Blanques.

El cambio de nombre empezó a gestarse en el seno del equipo docente, al considerar que la denominación que ha tenido hasta ahora, en honor al Papa Joan XIII, no se avenía con el carácter laico y aconfesional de un centro educativo público, ni tampoco tenía relación alguna con Les Borges Blanques ni con la comarca de Les Garrigues. Desde un principio se descartó la posibilidad de adoptar el sobrenombre popular de Les Escoles, al valorar que se trata de una reminiscencia de las antiguas Escuelas Nacionales del franquismo y que en muchas localidades se refieren así a sus colegios.