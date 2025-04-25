Actividades para recaudar fondos contra la planta de biogás

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Los vecinos de El Canós se preparan para vivir un intenso fin de semana reivindicativo. Han organizado diferentes actividades para recaudar fondos con los que emprender acciones legales contra la planta de biogás proyectada entre Cervera y els Plans de Sió, a tan solo dos kilómetros de la población. Temen que estas instalaciones “destruyan” el pueblo y provoquen un impacto económico, ecológico y paisajístico irreversible, generando malos olores, ruido, contaminación y un tráfico constante de camiones.

También se sumarán a las jornadas vecinos de otras poblaciones afectadas como Muller, Moncortés de Segarra, L’Aranyó, Tordera, La Cardosa, Riudovelles, Altet, Tàrrega, la Figuerosa y entidades como el Aeròdrom de Cervera y ERC, que mostró su rechazo al proyecto.

El sábado está prevista una caminata por el municipio, una exhibición canina, un pasacalles, una botifarrada popular y tarde de conciertos con cuatro grupos. El domingo habrá una pedalada, una visita guiada por las pedanías y vermut musical.

Han creado la cuenta de Instagram @stopbiogasplansdesio donde informan de las acciones y movilizaciones previstas.