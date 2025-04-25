El Centre Sanitari adopta una app de inteligencia atificial

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Centre Sanitari del Solsonès ha puesto en marcha la Programación por Motivos (PxM), una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por el departamento de Salud de la Generalitat que tiene como objetivo principal adaptar la atención sanitaria a las necesidades de cada persona usuaria. A partir de ahora, cada vez que una persona solicite cita, ya sea por teléfono o acudiendo presencialmente al centro, deberá indicar el motivo concreto de su consulta. Esta información permitirá asignar la visita al profesional más adecuado y en el plazo más conveniente según la urgencia y la naturaleza del caso, optimizando así la gestión de las consultas más frecuentes y asegurando que cada usuario reciba la atención más pertinente, según el consell. La implantación de este sistema debe facilitar una mejor capacidad diagnóstica, aprovecha la experiencia de cada profesional y garantiza la equidad en el acceso a los servicios de salud, según el ente comarcal. Además, la Programación por Motivos contribuye a agilizar los tiempos de espera y a mejorar la eficiencia del centro, permitiendo que los recursos se destinen de manera más racional y efectiva.