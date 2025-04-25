Francia entrega al yihadista acusado de asesinar a un agricultor en el Segrià

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las autoridades de Francia entregaron ayer a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en la frontera de La Jonquera al El Mourabit Ahmmar, el presunto asesino de un agricultor de Vilanova de la Barca y otros dos payeses en Navarra. Agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo del arrestado para su traslado al cuartel de Tudela (Navarra) con vistas a su puesta a disposición judicial, prevista para hoy ante el juzgado de Instrucción número 3 de esta localidad, que instruye el crimen ocurrido en Ribaforada, que fue el primero de los tres. El juzgado acordará presumiblemente prisión sin fianza. Posteriormente, todo apunta a que en las próximas semanas también deberá declarar ante el juzgado de Instrucción número 3 de Lleida, que ha coordinado la investigación de los Mossos d’Esquadra del crimen de Ramon Rossell, el agricultor de 84 años asesinado en Vilanova de la Barca el 5 de enero de 2024.

En los vídeos que difundieron ambos cuerpos policiales se puede ver cómo se hace la entrega y que le toman las huellas y muestras de saliva para analizar su ADN. Cabe recordar que los restos biológicos del arrestado fueron hallados en el escenario de los tres crímenes, en una investigación de los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El Tribunal de Apelación de Montpellier acordó hace un par de semanas la extradición del arrestado tras una vista en la que el investigado –condenado por yihadismo– compareció ante el tribunal, y dijo que “me niego rotundamente a entregarme a España, porque allí no hay justicia”. El Mourabit fue arrestado el 25 de marzo en Béziers, por lo que habría pasado allí más de un año escondido, como avanzó SEGRE. Además, en septiembre de 2023, cuando residía en Vitoria y antes de los crímenes, se arrancó la pulsera de control cuando estaba en libertad vigilada por delitos relacionados con el terrorismo yihadista. Pese a ello, una jueza de Vitoria no dictó una orden de búsqueda hasta el 23 de noviembre –el mismo día que hubo el primer asesinato en Navarra–.