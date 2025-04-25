Galeria d'expositors d'Autotrac de Mollerussa 2025
Mercat d'ocasió de la Maquinària Agrícola i Industrial, Automòbils i Furgonetes que se celebra els dies 25, 26 i 27 d'abril
A. MIQUEL SL
Concessionari oficial de les firmes Linde, carretons elevadors, i Hako, fregadores i escombradores industrials. Fabricació i venda de cabines, giratoris, culleres hidràuliques, escombradores i extractors de bateries. Concessionari Linde a la província de Lleida, Tarragona i Andorra. www.amiquel.linde-mh.es.
LLEIDAUTO MULTIMARCA
Concessionari multimarca a Lleida especialitzat en vehicles d'alta gamma. Tenim un ampli estoc de vehicle V.O. Finançament al 100%. Comprem el seu vehicle usat o l’acceptem com a part d’una nova compra. Consulteu el nostre web: www.automultimarca.com. Garantia en tots els nostres vehicles. Tel. 606 857 911
GRUP AUTO3000
Concessionari Peugeot, Opel, LeapMotor, Renault, Dacia i EBRO a la província de Lleida. Disposem d’un gran assortit en vehicles d’ocasió i seminous. Visita’ns a la fira Autotrac de Mollerussa o a la web www.auto3000ocasion.com