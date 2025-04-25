Quejas por una rata en el interior de la escuela rural Arrels de Els Alamús

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Vecinos de Els Alamús manifestaron ayer su malestar por la aparición hace un mes de una rata en la entrada de la escuela rural Arrels, que imparte clases a niños y niñas de entre tres y doce años. Este hecho se conoció semanas después por la publicación de imágenes en redes sociales. Fuentes municipales explicaron que el animal entró en un momento en que la puerta quedó abierta. Dijeron que fue un incidente aislado y retiraron la rata de inmediato.