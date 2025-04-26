Repiques en honor al oficio de los campaneros

Os de Balaguer se convertirá mañana en el epicentro del mundo campanero con la tradicional Trobada de Campaners, en la que participarán 80 procedentes de distintos puntos de Catalunya, Castilla-León, Cantabria y el País Vasco, entre otros lugares. Este año harán repicar las campanas para reivindicar la importancia y el prestigio de este oficio tradicional. Uno de los momentos más emotivos de la jornada será el homenaje que la asociación de campaneros de Os de Balaguer rendirá a Ignasi Cortés, campanero local que ha dedicado gran parte de su vida a preservar y difundir este patrimonio cultural inmaterial. Este reconocimiento pondrá en valor la labor de quienes mantienen viva una tradición que ha marcado el ritmo de la vida en pueblos y ciudades durante siglos. Los asistentes podrán asistir a la proyección del vídeo: El llenguatge oblidat. Recuperant els tocs manuals de campanes de Catalunya, en la sala de plenos del ayuntamiento de Os.

La jornada contará con el mercado de artesanía y productos alimentarios de proximidad y contará con 40 paradas. Habrá una exhibición de coches clásicos que reunirá a 30 vehículos clásicos, actividades infantiles y una comida popular en la que se prevén 400 comensales.

La alcaldesa de Os de Balaguer, Estefanía Rufach, apuntó que se instalarán un total de 15 campanas en diferentes plazas de la localidad para que todos los asistentes puedan experimentar el arte de tañer estos instrumentos y obtener el “carnet de campanero”. El encuentro contará con la presencia del maestro fundidor cántabro Abel Portilla, referente nacional en la fabricación artesanal de campanas, quien compartirá con los asistentes los secretos de este milenario proceso.