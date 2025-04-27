SEGRE

Advierten de un bache en un paso de la N-230 y piden precaución

El bache en el firme de la N-230 a su paso por El Pont. - AYUNTAMIENTO DE EL PONT DE SUERT

El ayuntamiento de El Pont de Suert ha informado de la presencia de una deformación en el firme de la carretera N-230, concretamente en el paso de peatones de la avenida Victoriano Muñoz, a la altura de la plaza de la Confraria. Esta irregularidad en la calzada obliga a los peatones y conductores a extremar la precaución al cruzar por este punto. El servicio de Carreteras del Estado ya tenía previsto realizar mejoras en toda la travesía de la N-230 entre los meses de mayo y junio.

